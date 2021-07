Candreva: «Inter, Keita e Inzaghi possono dimostrare loro livello»

Antonio Candreva, ex giocatore dell’Inter e attuale esterno della Sampdoria, ha parlato in esclusiva a “Sky Sport”. Tra i temi toccati, anche il lavoro di Simone Inzaghi in nerazzurro e il possibile ritorno di Keita Baldé (vedi aggiornamento).

ALTO LIVELLO – Antonio Candreva ha parlato del suo ex allenatore alla Lazio Simone Inzaghi e dell’ex compagno Keita Baldé, che potrebbe tornare all’Inter. Queste le sue parole sui due: «Il Mister ha fatto un gran lavoro alla Lazio, penso che sia ora pronto per il grande salto. Colgo l’occasione per fargli un in bocca al lupo perché è un grande allenatore. Keita? Il mercato è questo, se dovesse tornare all’Inter gli auguro tutta la fortuna del mondo perché potrà nuovamente dimostrare il suo livello in un grandissimo club come l’Inter».