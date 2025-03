Candreva: «Mi sono goduto poco Inzaghi! Conte? Dirà questo ai suoi»

Candreva ha parlato di due suoi ex allenatori, Inzaghi e Conte. Il primo lo ha avuto per poco alla Lazio, mentre il secondo sia all’Inter che in Nazionale. Il suo intervento.

CONFRONTO – Antonio Candreva si è ritirato dal calcio giocato pochi giorni fa attraverso un annuncio sui social. L’ex esterno dell’Inter ha parlato a Sky Sport in collegamento da Courmayeur. Si è parlato dell’operato di Simone Inzaghi, suo ex tecnico ai tempi della Lazio, facendo poi un confronto con Antonio Conte. Questo il suo intervento: «Non sta a me giudicare il lavoro di Inzaghi, ma ha fatto un lavoro fantastico. Se l’è giocata con tutte le squadre europee e ha fatto una finale contro la squadra più forte d’Europa. Si merita il rinnovo, la squadra gioca bene ed è ancora in corsa su tutti i fronti. Io ho avuto una breve esperienza con mister Inzaghi, non me lo sono goduto. Voto Conte perché lo ha avuto di più, sia all’Inter che in Nazionale. Dirà ai suoi giocatori di non mollare, di credere in loro stessi. Il Napoli sta facendo un campionato grandioso, è stato primo, grande stagione fino ad oggi, mancano nove partite ed è tutto aperto». Candreva ha giocato all’Inter dal 2016 al 2020.