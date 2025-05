Candreva esalta: «Thuram strepitoso contro il Barcellona. Inter, mi aspetto questo»

Antonio Candreva si è espresso nel pre-partita di Inter-Verona, sfida della trentacinquesima giornata di Serie A. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Antonio Candreva si è pronunciato a Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inter–Verona. L’ex calciatore nerazzurro ha innanzitutto focalizzato la sua attenzione sulla sfida di martedì 6 maggio contro il Barcellona: «Sarà un San Siro gremito che darà la spinta ai suoi ragazzi. Ci sarà un ambiente fantastico perché l’Inter ha fatto finora un percorso grandioso. Nella serata di martedì si sentirà solo una spinta dei tifosi verso i calciatori, data l’importanza di tale match».

Candreva esalta Thuram prima di Inter-Verona

IL COMMENTO – Candreva ha poi proseguito soffermandosi su Marcus Thuram, autore di una straordinaria prestazione nel match contro il Barcellona: «Si è messo a disposizione della squadra, facendo una corsa in più dei compagni e aiutando in difesa. Ha fatto una partita grandiosa, non soltanto per il gol».