Candreva: “Eriksen tra i top d’Europa, ci può dare una mano”

Antonio Candreva è stato uno dei protagonisti di Inter-Fiorentina 2-1 di ieri sera in cui ha segnato il gol che ha sbloccato una partita che si stava rendendo complicata. Il centrocampista nerazzurro ha concesso alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset concentrandosi in particolar modo su Christian Eriksen, che ieri ha fatto il suo esordio in nerazzurro

ERIKSEN DI LIVELLO – Candreva parla di Eriksen, che ieri ha fatto il suo esordio con la maglia dell’Inter: «Eriksen è un giocatore di livello internazionale, stiamo parlando di uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Si è presentato nelle migliori condizioni e ci può dare una mano da qui alla fine».