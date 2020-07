Candreva-D’Ambrosio rinnovo. Moses-Biraghi: che futuro? – GdS

L’Inter continua a monitorare le fasce, zona “centrale” nel gioco di Antonio Conte. Se per Antonio Candreva e Danilo D’Ambrosio il rinnovo è quasi fatto, più incerto rimane il futuro di Victor Moses e Cristiano Biraghi. Il punto della “Gazzetta dello Sport”.

PENSIERO LATERALE – Le corsie esterne sono una zona nevralgica nel modulo e nel pensiero calcistico di Antonio Conte. Per questo motivo è arrivato Achraf Hakimi dal Real Madrid, e si sta proseguendo la ricerca per la fascia opposta dell’Inter. Senza trascurare la situazione di chi attualmente occupa gli estremi della linea mediana. Sia Antonio Candreva che Danilo D’Ambrosio firmeranno con ogni probabilità il rinnovo fino al 2022. Sotto la guida di Antonio Conte, l’ex esterno della Lazio è letteralmente rinato, tornando ai livelli del primo anno in nerazzurro. Il numero 33 – impiegato più nel terzetto difensivo – è un altro dei fedelissimi, nonostante i molti problemi fisici patiti in stagione. Allo stesso modo, anche Ashley Young scorrerà sulle corsie nerazzurre il prossimo anno. L’ex capitano del Manchester United si è guadagnato il prolungamento di contratto dopo sole 12 presenze e 2 reti: a garantire per lui il curriculum e l’esperienza.

INCERTEZZE – È invece più incerta la situazione di Cristiano Biraghi e Victor Moses. Entrambi sono in prestito, e solo con il Chelsea sono stati avviati discorsi sul futuro. L’esterno nigeriano – che salterà la sfida col Bologna – rimarrà nerazzurro fino ad agosto, nonostante possa venire richiamato in caso di cessione ad una terza società. Il calciomercato non è ancora (ufficialmente) iniziato, tuttavia le corsie risulteranno molto più scorrevoli della norma in casa Inter.