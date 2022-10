Candreva: «Barella top player italiano! Inter può vincere, manca un cambio»

Candreva ieri ha segnato uno splendido gol da ex in Lazio-Salernitana 1-3 (vedi articolo). L’esterno dei campani, all’Inter dal 2016 al 2020, in collegamento con Supertele su DAZN ha elogiato soprattutto Barella.

DI SPICCO – Antonio Candreva ha speranze per l’Inter in Champions League a prescindere da domani: «Sì, può ottenere grandi risultati in Europa perché si è qualificata per il secondo anno consecutivo agli ottavi. È già un gran risultato, ha perso un po’ di punti in campionato ma sappiamo che l’Inter ha una rosa per ambire a vincerlo. Ha perso un po’ di terreno però è una squadra matura e forte, che con l’assenza di Romelu Lukaku ha perso parecchio: fa la differenza, dà anche un cambio agli altri attaccanti che ha a disposizione l’Inter. Con la fiducia dei risultati e delle vittorie dopo viene più facile approcciare le partite».

IL MIGLIORE – Per Candreva è Nicolò Barella l’uomo chiave dell’Inter: «Non è l’ultimo periodo, sono due-tre anni che gioca ad altissimi livelli. Io penso che sia diventato un top player, una mezzala completa che difende, fa assist e gol. Se riesce a fare gol con questa continuità è tanta roba, perché la mezzala deve fare tutte queste cose che Barella sta facendo. Io penso che sia il top player del centrocampo italiano».