Candela: «Thuram all’Inter a meraviglia! Il fratello? Due su di lui»

Marcus Thuram ha avuto un’ottima prima stagione all’Inter, risultando decisivo per la conquista del ventesimo scudetto. Ora la famiglia in Serie A potrebbe aumentare, perché il fratello Khéphren è stato accostato a club italiani. Di questo ne ha parlato Candela in collegamento con Sky Sport 24.

UNO PIÙ UNO – Marcus Thuram nella prossima stagione potrebbe ritrovare il fratello Khéphren in Serie A. Quest’ultimo, centrocampista del Nizza, oggi è stato accostato alla Juventus. Il primo è agli Europei e ieri ha pareggiato 0-0 contro l’Olanda, senza sbloccarsi con la Francia con cui ha appena due gol in ventidue presenze. Il secondo non è invece convocato e attende di definire il futuro, visto che con il suo club ha un contratto residuo di un anno e potrebbe essere ceduto subito per non partire a parametro zero.

Candela sui fratelli Thuram e i risvolti di mercato

GIUDIZIO IN PARTE – Vincent Candela conosce più Marcus di Khéphren Thuram: «Purtroppo non è il mio mestiere guardare tutti i giocatori della lega. Lo so che ha fatto bene, non lo so qual è il più forte: so che quello dell’Inter si è trovato a meraviglia e ha fatto bene. Non so, ancora non è sicuro: anche la Roma è interessata al piccolo Thuram. Sono contento già per il mio amico Lilian, con cui abbiamo fatto tante battaglie insieme. Certo, lui ha giocato anche con la Juventus e sicuramente la Juve è avvantaggiata, però non so dire le sue qualità e i suoi difetti. Non lo so giudicare così bene».