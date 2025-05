Candela convinto: «Inter, meglio Lewandowski titolare. Motivo chiaro»

Antonio Candela, calciatore del Valladolid, ha presentato Inter-Barcellona. Il giocatore italiano ha posto l’accento sui punti di forza e di debolezza dei blaugrana.

L’IDEA – Antonio Candela ha rilasciato un’intervista esclusiva a TuttoSport, trattando di vari temi legati al prossimo match di Champions League tra Inter e Barcellona. Il calciatore del Valladolid ha indicato perché, dal suo punto di vista, per i nerazzurri sarebbe preferibile affrontare Robert Lewandowski sin dall’inizio: «Forse per il modo in cui difende l’Inter, mi viene in mente Acerbi uomo su uomo, sarebbe meglio se giocasse Lewandowski. Ma parliamo di calciatori fortissimi (il polacco e Ferran Torres, ndr.), non c’è una vera risposta».

CONVINZIONE – Candela si è poi riferito alla narrazione dominante, in questo momento, in Catalogna: «Sono convinti che il Barcellona passerà il turno, mentre io sono sicuro che l’Inter potrà dire la sua. Se i nerazzurri danno il meglio e approfittano degli errori avversari, possono conquistare la finale».

Candela sulle caratteristiche del Barcellona e le occasioni che l’Inter può sfruttare

FORZA E DEBOLEZZA – Candela ha così concluso: «Come difendere contro il Barcellona? Devi essere collegato a livello mentale per 98 minuti. Non puoi permetterti di staccare la spina un secondo. Non danno punti di riferimento, creano spazio, devi difendere da squadra. L’Inter ha molti più centimetri del Barcellona, come all’andata potranno sfruttare tali situazioni. Alla fine è un gol che conta quanto gli altri, anche se meno appariscente».