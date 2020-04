Candela: “Mi aveva chiamato l’Inter! Ecco perché sono rimasto alla Roma”

Condividi questo articolo

Candela ha giocato per buona parte della sua carriera alla Roma, ma è stato a un passo dall’Inter. L’ex difensore francese, intervistato dal sito “Calciomercato.com”, rivela quando è avvenuto e perché alla fine non si è trasferito in nerazzurro.

PASSAGGIO SFUMATO – Vincent Candela poteva lasciare la Roma per i colori nerazzurri. L’ex terzino lo spiega e, stando al suo racconto, dovrebbe trattarsi di un episodio risalente al 1999: «Zdenek Zeman voleva mandarmi via perché litigavamo sempre. Mi aveva chiamato l’Inter, poi è arrivato Fabio Capello e sono rimasto in giallorosso».

Fonte: Calciomercato.com – Francesco Guerrieri