Cannavacciuolo: «Corsa scudetto? Ecco gli obiettivi, ci divertiremo!»

Intervenuto su Sky Sport nel post partita del Napoli, Antonino Cannavacciuolo ha commentato il pareggio degli azzurri contro l’Udinese restando comunque ottimista sulla corsa scudetto.

CORSA – Antonino Cannavacciuolo, noto chef e tifoso napoletano, è intervenuto in collegamento a Sky Sport dopo il pareggio tra il Napoli e l’Udinese. Questo il pensiero dello chef, giudice a Masterchef: «Bisogna faticare. Solo con la fatica arrivano i risultati. L’Inter deve ancora giocare, ma siamo sempre un po’ sopra. Conte ha visto qualche giocatore fermo, una squadra un po’ stanco. La panchina che ha il Napoli è quella, stanno correndo da luglio e meritano di andare in campo per dimostrarlo. Secondo me ci divertiremo, quando gli altri andranno in Coppa noi ci riposeremo. Scudetto? Ma figurati, il Napoli non si nasconde, deve provarci. La Serie A non è semplice, ma il Napoli sicuramente ci punta. Un pareggio non può certo fermarci».