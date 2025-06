Canales: «Il Monterrey arriva con entusiasmo. Vogliamo vincere»

Sergio Canales, centrocampista del Monterrey, ha mostrato grandissimo entusiasmo all’arrivo negli Stati Uniti per El Universal. L’esordio al Mondiale per Club contro l’Inter.

PREPARAZIONE – L’Inter giocherà la sua prima partita del Mondiale per Club nella notte tra martedì e mercoledì. Alle ore 3 italiane i nerazzurri affronteranno il Monterrey, squadra proveniente dal Messico. Cristian Chivu e i suoi hanno cominciato a preparare il match da giorni anche se ci sono diverse defezioni da dover superare. Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Yann Bisseck lavorano a parte, così come Francesco Pio Esposito. Il capitano sarà a disposizione per il primo match, gli altri tre invece saltano subito la partita.

Canales avverte l’Inter: la carica del Monterrey!

ARRIVO – Dall’altra parte la situazione è sicuramente più tranquilla e carica. Il Monterrey non arriva dopo una finale persa per 5-0 e non vive le pressioni del caso. Sergio Canales lo ha testimoniato appena sceso a Los Angeles con l’aereo. Il centrocampista spagnolo ha detto sull’esperienza con il Monterrey al Mondiale per Club: «Veniamo con tutto l’entusiasmo del mondo, con tutto il supporto. Abbiamo lasciato la città con tutto il loro sostegno (i tifosi) e lasceremo tutto per rappresentarli al meglio, con la speranza di vincere sempre ogni partita e farli sentire orgogliosi»