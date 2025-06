Canales dopo Monterrey-Inter: «Sergio Ramos un animale con fame»

L’Inter ha pareggiato all’esordio del Mondiale per Club contro il Monterrey. Il giorno dopo l’1-1 della sfida, ha parlato Canales centrocampista della squadra messicana in un’intervista a Cadena SER.

IL COMMENTO – Dopo Monterrey-Inter, uno dei leader tecnici della formazione messicana, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione dei suoi compagni. Di seguito le parole di Sergio Canales: «Siamo arrivati con la voglia di competere in ogni partita, e ci siamo riusciti. Abbiamo anche avuto occasioni per vincere. È la prima partita del torneo, il nostro obiettivo resta superare il primo turno. Abbiamo iniziato bene e ora abbiamo una partita difficile contro il River Plate, ma la strada è ancora lunga».

Sergio Ramos in gol contro l’Inter, l’elogio di Canales

COMPAGNO DI SQUADRA – A proposito del suo illustre compagno di squadra, Canales ha commentato con una battuta che la dice lunga sulla stima nei suoi confronti: «È un pazzo, un animale. Ha una fame incredibile», ha detto con un sorriso. Una definizione che ben descrive lo spirito combattivo e l’inesauribile voglia di incidere dell’ex difensore di Real Madrid e PSG.