Cana: «Asllani gioiello dell’Albania! Serve più responsabilità»

Lorik Cana, ex calciatore albanese che in carriera ha giocato – tra gli altri – anche alla Lazio, su Sky Sport in occasione di roazia-Albania ha parlato dell’importanza di Kristjan Asllani in Nazionale.

INSIEME AI CAMPIONI – Lorik Cana è sicuro riguardo la forza del centrocampista dell’Inter impiegato anche oggi da titolare: «Asllani e Brozovic? Sono due profili diversi, Brozovic è un giocatore di grandissima esperienza. Asllani è il gioiello della nostra Nazionale, ha giocato con lui aiutandolo a migliorare il suo rendimento. Kristjan deve prendere le sue responsabilità, sono sicuro che le qualità e le mentalità ce li ha per fare bene. Speriamo possa diventare il Brozovic della Nazionale albanese».

Croazia-Albania, Asllani c’è

ALTRA CONFERMA – Croazia-Albania in campo alle 15, in palio la permanenza a Euro2024. Titolare a centrocampo tra le fila dell’Albania ci sarà ancora Kristjan Asllani. Entrambe le squadre si trovano ancora a quota zero punti in classifica, dopo aver perso rispettivamente contro Spagna e Italia.