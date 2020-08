Campagnaro si ritira! L’ex Inter dice basta al 113′, poi il suo Pescara si salva

Campagnaro è ufficialmente un ex calciatore. L’ex difensore dell’Inter festeggia la sua ultima partita in Serie B con la salvezza del suo Pescara, che a Perugia soffre fino all’ultimo rigore della lotteria finale

LEADER INDISCUSSO – Uscito al 113′ in favore di Gennaro Scognamiglio, Hugo Campagnaro ha giocato la sua ultima partita da calciatore. Dopo cinque anni trascorsi a Pescara, di cui uno solo in Serie A e ben quattro in Serie B, il classe ’80 argentino ha detto basta. E lo ha fatto nel migliore dei modi: il Pescara ha conquistato la permanenza in cadetteria avendo la meglio sul Perugia nella lotteria dei rigori dopo il 2-1 degli ultimi 120′ di gioco (2-1 all’andata, ndr). Per Campagnaro anche due anni all’Inter, tra il 2013 e il 2015. Arrivato con Walter Mazzarri, con cui si era esaltato nell’extra triennio a Napoli, e andato via con Roberto Mancini, tra infortuni e altri problemi. In nerazzurro 39 partite e nessuno gol, proprio prima di approdare a Pescara. Da poco 40enne, per l’ex jolly difensivo argentino si prospetta una nuova carriera lontana dai campi da gioco.