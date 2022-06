Camozzi: «L’Inter con i giovani fa cassa! Zaniolo? Ferita ancora aperta»

Franco Camozzi, procuratore ospite a Sportitalia, ha parlato delle strategie di mercato dell’Inter e soprattutto di quella legata ai giovani. Una citazione per Zaniolo

MERCATO GIOVANI − Camozzi ha fatto una considerazione sulle strategie dei nerazzurri: «L’Inter negli ultimi anni ha utilizzato spesso i giovani per arrivare agli obiettivi. Alcune volte però, come la cessione di Zaniolo, è diventata una ferita aperta. Ma il fatto di aver lavorato bene negli anni con i giovani, gli potrebbe anche permettere di salvare i vari Bastoni o Lautaro Martinez. Inoltre, potrebbero essere delle pedine di scambio importanti anche per altre squadre».