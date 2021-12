Camoranesi: «Alvarez pronto per l’Europa ma presto per campionato top»

Alvarez del River Plate è finito nel mirino di tante big europee, compresa l’Inter. L’ex giocatore Mauro German Camoranesi ha dato un suo parere sul talento argentino

ALVAREZ − Fiducioso ma anche cauto Camoranesi sul gioiello in orbita Inter: «E’ un giocatore che ha fatto tanto in poco tempo. In sei mesi ha fatto una valanga di gol. Il River Plate è una squadra abituata a tirar fuori tanti giocatori di qualità, lui per me è pronto per l’Europa ma sarebbe meglio un passaggio intermedio in un campionato di livello medio. Non scommetto che possa far bene subito».

Fonte: Calciomercato.it