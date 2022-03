Camolese: «Involuzione Inter? Solo pochi sanno perché! Barella delude»

Giancarlo Camolese è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il momento attuale vissuto dall’Inter. L’allenatore ed ex calciatore ha sottolineato i problemi in casa nerazzurra, tra cui le prestazioni di Nicolò Barella.

CALO – Queste le parole di Camolese sul momento vissuto dall’Inter: «Non so cosa stia succedendo, l’Inter secondo me è la squadra con la rosa più completa. A un certo punto della stagione sembrava potesse mantenere il vantaggio preso. È un periodo di involuzione le cui motivazioni può conoscerle solo chi lavora ogni giorno all’interno. Uno dei problemi è che un giocatore fortissimo come Barella sta dando meno di quello che potrebbe dare. Sia in campionato che anche in nazionale. Ora c’è stata la sosta per poter recuperare e penso che l’Inter possa giocarsela fino alla fine».