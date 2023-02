Camolese: «Di solito nei derby c’è equilibrio, fra Inter e Milan domenica no!»

L’Inter ha vinto 1-0 il derby domenica scorsa, con un punteggio decisamente striminzito per la differenza di valori in campo. Sulla stracittadina è tornato l’allenatore Camolese, in un’intervista a Milan News.

MANIFESTA SUPERIORITÀ – L’Inter ha dimostrato di essere molto più forte del Milan nella stracittadina di domenica scorsa. Una differenza che ha sorpreso Giancarlo Camolese: «Non mi aspettavo una prestazione simile nel derby. Il Milan ha giocatori di alto livello e di solito in queste partite c’è sempre molto equilibrio. Contro l’Inter invece non c’è stato. È un periodo negativo, si vede che molti giocatori stanno giocando al di sotto delle loro possibilità».

Fonte: milannews.it – Filippo D’Angelo