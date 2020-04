Camolese: “Calcio in estate idea bellissima, grandi sfide e bell’ambiente”

“Tuttosport” ha intervistato Camolese, membro del direttivo dell’Associazione allenatori. L’ex tecnico ha parlato dell’ipotesi calcio in estate.

LA RIPRESA – «Il futuro del calcio? E’ meglio ora non alimentare false speranze. Noi siamo tutti uomini di sport e vogliamo scrivere le nostre storie attraverso il nostro lavoro col campo ma ora non possiamo sapere quando potremo ripartire. Si potrà farlo solo quando i pericoli più grandi saranno passati. Così come ci sarà la tutela per chi va in fabbrica ci dovrà essere per gli atleti. Si stava entrando nella parte più bella con le partite che valevano sei punti e tutte i verdetti ancora non aperti ma apertissimi».

CALCIO ESTIVO – «Che estate prevedo se si dovesse giocare fino ad agosto? Bellissima, potremo vivere bellissime serate, con le partite portate al calar del sole per tutelare le prestazioni fisiche. Gran belle sfide in notturna o preserale. Dopo 40 anni di weekend scanditi dal calcio ora ristrutturo la mia settimana ma così sabato e domenica sono brutti. Ho imparato a usare le piattaforme per le mie lezioni all’università di Scienze motorie a Torino e Asti. C’è la necessità di stare vicini ai propri studenti».

