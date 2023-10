Cammarota: «Oristanio, Inter si aggiudicò un’asta. Normale che…»

Antonello Cammarota, amico del padre di Gaetano Oristanio e più in generale persona vicina al centrocampista del Cagliari, ha parlato del giocatore di proprietà dell’Inter.

APPRODO ALL’INTER – Queste le parole di Antonello Cammarota, molto amico del padre di Gaetano Oristanio e più in generale persona molto vicina al giocatore del Cagliari, in prestito dall’Inter, a SportItalia. «Cosa ricordo del suo approdo in nerazzurro? Giocava nella Peluso Academy e aveva tredici anni – si legge su SportItalia.com –. L’Inter lo stava seguendo da tanto tempo ma per portarlo a Milano, nel 2016, dovette aggiudicarsi una vera e propria asta. Gaetano interessava a diversi club, pensa che quando era bambino giocava già con quelli di tre-quattro anni più grandi di lui e faceva la differenza. Poi nel settore giovanile dell’Inter ha mantenuto le promesse».

PROSSIMO ANNO – Cammarota ha aggiunto sulla possibilità che Oristanio il prossimo anno possa tornare stabilmente nell’Inter di Simone Inzaghi. «È normale che lui aspiri a giocare nell’Inter. Ma se anche non dovesse succedere, Gaetano è pronto per andare nel caso in qualsiasi altra squadra importante. Per me potrebbe giocare tranquillamente anche in Premier League. Come caratteristiche tecnico/tattiche lo vedo simile a un De Bruyne».

Fonte: SportItalia.com – Raffaele Campo