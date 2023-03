Cambiasso: «Da tifoso Inter solo una speranza! Lautaro Martinez…»

Le parole di Esteban Cambiasso, ospite per la festa della fondazione Pupi. L’ex leggenda nerazzurra ragiona da tifoso e dice la sua Lautaro Martinez

TIFOSO − Cambiasso non fa analisi tranne per il Porto: «Sempre un piacere ritrovarsi qua. Una famiglia, sono molto felice ogni volta che vengo. Come vedi l’Inter? La vedo come tifoso, con la speranza che l’Inter sia prima in tutti i campionati. Non mi chiedo nulla sul rendimento e sull’alternanza dei risultati perché sono un tifoso. Porto? Sarà una bella sfida, loro sono forti, sanno lottare e giocare. L’Inter parte con un vantaggio non enorme, ma comunque importante».

RICORDI − Poi così Cambiasso su San Siro e due giocatori: «San Siro? Argomento che va trattato molto meglio e più in profondità. Di sicuro ho dei bellissimi ricordi, anche qualcuno brutto. Passo sempre davanti allo stadio. Wembley è stato abbattuto, casa del calcio, quindi può succedere di tutto. Calhanoglu? Non ho preferenze, sono felice quando li vede giocare bene. Lautaro Martinez? Il Mondiale è stata una soddisfazione gigante anche se voleva viverla in modo diverso, ma la sua bravura non è solo legata al Mondiale. Ha qualità enormi e può crescere ancora».

