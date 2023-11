Cambiasso: «Scudetto? Per un interista conta con chi lo perdi! Onana…»

L’Inter stasera affronta il Benfica in Champions League con la qualificazione in tasca. I nerazzurri sono primi in campionato e quindi pensare a entrambe le competizioni è naturale. Cambiasso però specifica che per un interista perdere lo scudetto non è cosa di poco conto, soprattutto in due casi: il suo pensiero a Sky Sport

ORGANIZZAZIONE – L’Inter ha perso André Onana l’estate scorsa ma soprattutto il portiere del Manchester United sembra aver perso la retta via. Secondo Esteban Cambiasso, dipende dalla difesa: «Onana probabilmente è passato da una difesa organizzata a una che probabilmente non capiamo ancora come difende e come attacca, diciamo che va molto a sensazione».

SECONDA STELLA – Cambiasso prosegue poi con una considerazione da interista navigato: «Meglio la seconda stella o la Champions League? Escludendo la scelta di tutte e due, secondo me nel pensiero di un interista bisogna aggiungere con chi vai a perdere lo scudetto, che non è una cosa di poco conto. Perché la mancata seconda stella che coincide con la seconda stella del Milan è un conto, la mancata seconda stella che vuol dire lo scudetto della rinascita per la Juventus è un altro conto ancora. Invece, lo scudetto che va a Napoli, Lazio o Roma penso che l’interista possa accettarlo e andare avanti».