Cambiasso: “Roma-Inter, tridente pesante porterebbe un obbligo. Conte…”

Per Roma-Inter c’è una clamorosa possibilità di vedere titolari Lautaro Martinez, Lukaku e Sanchez (vedi articolo). Esteban Cambiasso, in collegamento da Atene per “Sky Calcio Club”, ha parlato di questa ipotesi di formazione e del finale di stagione della squadra di Conte.

UNA PRIORITÀ – Per Esteban Cambiasso più che alla Juventus c’è da guardare ad altro: «Secondo me l’Inter pensa alla propria salute, a finire bene la stagione e poi a giocarsi le sue carte in Europa League. Due settimane fa, con tutti i suoi problemi, sembrava un’impresa impossibile, invece ora può trovare continuità. Pensare che la Juventus possa perdere tutti quei punti è difficile. Alexis Sanchez e Lautaro Martinez? Combinano bene. Io non so se possa venire in mente ad Antonio Conte la tentazione, sapendo già che la Roma gioca con tre dietro, di fare questa cosa del tridente pesante, magari obbligando la Roma ad aggiungere un difensore e giocare a quattro o a cinque. Ti metterebbe in condizione di giocare nella metà campo avversaria. Il fraseggio fra gli attaccanti non è mai stato un problema nell’Inter in questa stagione, soprattutto con Sanchez. Non si dimentica di giocare, deve trovare solo le condizioni psico-fisiche giuste. Le ha oggi e Antonio Conte si trova tre giocatori importanti. Conte, dal primo giorno che è arrivato all’Inter, ha parlato di percorso di crescita. Se arrivasse seconda sarebbe nel pieno e sarebbe soddisfacente».