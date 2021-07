Cambiasso sta seguendo gli Europei dal vivo e non mancano gli incontri coi suoi ex compagni all’Inter. L’argentino, attraverso il suo account Instagram, svela con chi ha seguito Ucraina-Inghilterra all’Olimpico.

IL RITROVO – Esteban Cambiasso è uno degli osservatori tecnici dell’UEFA per gli Europei, ossia nello specifico chi decide (fra le altre cose) il premio di Star of the Match in ciascuna partita del torneo. Il Cuchu ha presenziato al quarto di finale dell’Olimpico Ucraina-Inghilterra. Lì ha ritrovato due suoi ex compagni all’Inter, ossia Luis Figo e Maxwell. I tre hanno condiviso tre anni in nerazzurro, dal 2006 al 2009. “La scorsa notte a EURO 2020”, il suo post su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Esteban Cambiasso (@cuchucambiasso)