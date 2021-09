Cambiasso: «Ricordo il campo di Kiev. Vedo cose belle in questa Inter»

Esteban Cambiasso è intervenuto nel pre di Shakhtar Donetsk-Inter parlando di come l’Inter sia una squadra che suscita belle cose e, inoltre, la gara di questa sera non sarà decisiva

SQUADRA − Cambiasso prima della gara di Kiev: «Ricordo benissimo questo campo, io l’ho guardato dalla panchina nel secondo tempo. Bisogna essere fiduciosi, si vedono cose belle in questa Inter. I ragazzi sono consapevoli dei risultati ottenuti quest’anno e lo scorso anno. Inoltre ha fatto di tutto per vincere la gara contro il Real Madrid, non meritando di perdere. Inoltre, non penso sia gara decisiva per i nerazzurri perché devono giocare ancora in casa contro lo Shakhtar Donetsk, con Sheriff Tiraspol in casa e trasferta e Real Madrid in Spagna».