Cambiasso: “Ricordi migliori all’Inter? Non sono partite! Lautaro Martinez…”

Esteban Cambiasso

Cambiasso, ospite del “Festival dello Sport”, ha parlato della sua lunga esperienza all’Inter, durata dal 2004 al 2014. L’ex centrocampista argentino, in aggiunta, si è espresso su Lautaro Martinez.

PASSATO E PRESENTE – Queste le parole di Esteban Cambiasso: «I ricordi più forti che ho sull’Inter non sono legati a partite. Sono legati ad allenamenti: in Italia ho trovato un posto dove mi sento a casa, alla Pinetina ho trovato una seconda casa. Passavamo tanto tempo lì: mi ricordo tanti giorni vissuti nel bene e nel male, dallo spogliatoio e i ritiri. Poi, sulle partite, la finale di Madrid e la semifinale col Barcellona hanno un posto importante, ma i momenti principali sono sulla privacy della Pinetina. Lautaro Martinez? Ha una capacità di muoversi in area che normalmente è meno visibile, ma sa farlo. Secondo me nel suo muoversi c’è grandissima intelligenza».