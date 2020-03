Cambiasso: “Play-off Serie A? Penso sia più difficile un altro discorso”

Cambiasso ha parlato della possibilità che la Serie A istituisca i play-off per assegnare il titolo 2019-2020. L’ex centrocampista dell’Inter, ospite di “Champions League Show” su Sky Sport, ha però trovato anche un’altra casistica da non sottovalutare.

DAVANTI E DIETRO – Esteban Cambiasso non guarda solo al vertice della Serie A: «Penso che la situazione più difficile sia il discorso retrocessione. Oggi, se il campionato finisse così, ci sono due squadre terzultime con gli stessi punti (Genoa e Lecce, ndr). Il play-out penso che, in quel caso, sarebbe necessario. Nella parte alta un discorso play-off potrebbe servire per tornare a un discorso di divertimento, che per un po’ perderemo per un problema grosso».