Cambiasso: «Onana, grande personalità! Porto? Pericoloso se…»

Esteban Cambiasso, negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida di Champions League contro il Porto.

PERSONALITA’ – Queste le parole di Cambiasso: «Onana è un giocatore di personalità, lo si vede anche quando ha la palla fra i piedi. Speriamo che sia impiegato il meno possibile. Secondo me il Porto è una squadra che se ti ritiri e ti difendi diventa pericolosa. Anche nei calci piazzati sanno fare bene. L’Inter trova difficoltà con squadre che si chiudono. Lautaro Martinez? In questi mesi ha fatto vedere risultati chiari. Si è guadagnato di essere quello sicuro in formazione iniziale».