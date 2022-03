Cambiasso: «Liverpool-Inter? Di impossibile non c’è nulla! Inzaghi lo sa»

Cambiasso non esclude che l’Inter possa tenere aperta la qualificazione martedì a Liverpool, nonostante lo 0-2 dell’andata e il valore dei Reds. In collegamento con Sky Sport 24, l’ex centrocampista dà a Inzaghi possibilità di rimonta.

SI PUÒ FARE? – Esteban Cambiasso non dà consigli particolari su Liverpool-Inter, ma ha una sicurezza: «Innanzitutto sarei uno che manca di rispetto a chi lo deve fare se dico come dovrebbe giocarsela. Secondo me l’unica cosa certa è che impossibile nella vita e nello sport non c’è nulla. Andare pensando che è tutto fatto mi sembrerebbe un errore, poi il come sicuramente Simone Inzaghi lo saprà meglio di tutti noi. Vede i giocatori tutti i giorni, penso che saranno convinti dopo la tranquillità che ha portato il risultato di ieri sera a San Siro. Martedì vedremo».