Cambiasso: «Inter, vecchia regola sarebbe ora comoda. Otavio non furbo»

L’Inter si è aggiudicata il primo round degli ottavi di finale di Champions League. Esteban Cambiasso ha commentato così su Sky Sport la notte europea dei nerazzurri e l’espulsione di Otavio.



ERRORE – Esteban Cambiasso ha commentato l’errore di Otavio, costato la sconfitta al Porto contro l’Inter. L’ex giocatore ha detto su Sky Sport: «Lo stadio trasmette molto, il gol segnato dà tanto a Romelu Lukaku per la fiducia. Oggi l’Inter ha vinto in casa, la vecchia regola avrebbe fatto comodo. La seconda ammonizione di Otavio è chiara, è step on foot. La prima è una sciocchezza, lui cade nei dettagli e non è tanto più furbo degli altri. Non ha voluto restituire la palla e ne ha pagato le conseguenze. Ogni palla ferma con Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco è una garanzia che vada dentro. Il migliore oggi è stato Lukaku, il gol segnala che il momento buio è passato e questa è una notizia positiva per l’Inter. Le sue parole, l’abbraccio con Nicolò Barella, le sei lingue che parla, la carica e la concentrazione: tutto è perfetto nella sua serata».