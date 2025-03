Cambiasso si espone: «Inter completa, ora lo sprint! Tre gol nel cuore»

Esteban Cambiasso ha raccontato il suo legame con i colori dell’Inter, esprimendosi anche sul percorso che sta svolgendo in questa stagione la squadra nerazzurra.

CAMMINO STAGIONALE – Esteban Cambiasso è il protagonista del Matchday Programme di Inter-Udinese, match valido per la trentesima giornata di Serie A. L’ex calciatore nerazzurro si è innanzitutto concentrato sul percorso dell’Inter in quest’annata, rimarcando la necessità di fare un ulteriore step in concomitanza con la fase clou della stagione: «È una squadra molto completa, sta facendo un percorso difficile ma molto positivo e ovviamente più si avvicina al finale della stagione e più c’è bisogno di fare lo sprint per cercare di raggiungere gli obiettivi».

SUL CAPITANO – Cambiasso ha poi proseguito pronunciandosi sul capitano nerazzurro Lautaro Martinez: «Sono contento perché sia Lautaro che tanti altri compagni sono riusciti ad entrare veramente nel cuore dei tifosi dell’Inter, con un grande senso di appartenenza e questo va al di là di ogni bandiera. Sono orgoglioso del percorso che sta facendo lui, non per dove sia nato ma per quello che rappresenta insieme ad altri ragazzi di questa squadra».

Cambiasso sui momenti più emozionanti vissuti all’Inter

SUA ESPERIENZA – Cambiasso ha concluso esprimendosi sulle reti, siglate quando vestiva la maglia dell’Inter, che maggiormente gli sono rimaste nel cuore: «In ordine cronologico, il gol che ho fatto nella finale di Coppa Italia del 2006 contro la Roma, con un cross di Zanetti e un tiro al volo di sinistro sotto i nostri tifosi. Qualche mese più tardi, subito dopo la scomparsa di Facchetti, ricordo con emozione la doppietta che ho fatto a Firenze, è una cosa che sentimentalmente ancora oggi se ci penso mi viene la pelle d’oca. Poi ovviamente il gol al Chelsea, in un momento delicato di quella stagione».