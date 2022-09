Cambiasso: «Inter, sconfitte che ti segnano! Ecco cosa manca alla rosa»

L’Inter ha perso contro il Bayern Monaco che ha dominato in lungo e in largo a San Siro, soprattutto nel primo tempo. Cambiasso analizza la minima reazione avuta dalla squadra di Simone Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni negli studi di Sky Sport

REAZIONE CON DUBBIO – L’Inter contro il Bayern Monaco ha perso disputando un primo tempo dove non è mai riuscita a opporsi allo strapotere tedesco. Esteban Cambiasso commenta poi la timida reazione nerazzurra avanzando un dubbio: «Nel primo tempo troppo troppo troppo Bayern Monaco. Poi nella ripresa credo che l’Inter abbia fatto vedere qualcosa ma hai sempre il dubbio che il Bayern ti stia lasciando fare».

SCELTE SENZA SPIEGAZIONI – L’Inter stasera è scesa in campo con molte novità, a iniziare da André Onana tra i pali. Cambiasso è convinto che Inzaghi abbia parlato al massimo solo con Samir Handanovic: «Se Inzaghi ha preso da parte i giocatori per spiegare le sue scelte? Non credo, magari nel caso di Handanovic che è molto particolare sì perché è capitano della squadra, un portiere, l’unico che non viene sostituito durante la partita e che si allena con un allenatore a parte. Non penso che abbia presto ognuno di loro da parte, diverso è se un giocatore ti chiede il perché ma non puoi sceglierne 11 e prendere gli altri 14/15 per spiegare perché non giocano».

SCONFITTE CHE SEGNANO – Per finire, un commento sulle due sconfitte consecutive dell’Inter contro Milan e Bayern Monaco: «Abbiamo visto Bastoni molto provato a fine partita, sono queste le partite che lasciano dei segni, due sconfitte contro Milan e Bayern Monaco ti segnano. Quella che arriva è una squadra che lotta, che corre e che non sarà facilissima da affrontare. C’è poco uno contro uno nell’Inter, pochi giocatori pericolosi nell’uno contro uno. Quei giocatori che in Champions League riescono a fare la differenza. Io ho paura di Mané, Sane e Gnabry e mi copro e se mi copro non attacco».