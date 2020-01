Cambiasso: “L’Inter può riprendere la Juventus? Dipende da una cosa”

Cambiasso è stato ospite di “Sky Calcio Club”. L’ex centrocampista dell’Inter ha parlato della lotta per il titolo in Serie A, con la Juventus che ieri battendo 2-1 il Parma si è portata a +4 sui nerazzurri.

IN DISCESA – Per Esteban Cambiasso l’Inter sta avendo qualche problema di troppo: «Secondo me sì, è calata un po’. Però nell’altra partita ha giocato contro una delle squadre migliori del campionato (l’Atalanta, ndr). È in un momento buono, però in Coppa Italia aveva fatto vedere delle cose buone. Tante volte non la contiamo la coppa, però l’Inter lì ha fatto anche bene. A Lecce magari un passettino che non doveva fare. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez? Sono bravi, sono in un buon momento però a giocare quattro contro due fanno fatica anche loro. Queste partite sono difficili, devi andare a vincerle e l’avversario si chiude. Se la sblocchi il peccato è che vada via dopo. Juventus ancora riprendibile? Penso che dipenderà da cosa farà l’Inter sul mercato. Se va avanti in Europa League farà più partite rispetto alla Juventus, perché gioca sedicesimi e ottavi. La rosa un po’ più larga serve per forza, la Lazio ha un vantaggio che non gioca partite infrasettimanali e la continuità. Da tre anni ha lo stesso allenatore e quasi gli stessi giocatori, si conoscono a memoria. Questo per la Lazio può essere un vantaggio».