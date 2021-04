Cambiasso va già oltre, ritenendo che l’Inter sia abbastanza tranquilla per quanto rimane di questa stagione. L’ex centrocampista, nel corso di “Champions League Show” su Sky Sport, pensa a come la squadra di Conte dovrà riuscire a gestire il doppio impegno, cosa non accaduta quest’anno.

MOMENTO DI CRESCITA – Esteban Cambiasso trova un’ulteriore possibilità di migliorare: «La consapevolezza di dominare il tuo campionato ti dà fiducia in Europa. L’Inter, secondo me, non riusciva a fare tutte e due le cose: nella scelta gli capita di essere dominante in Europa. Lo potrà fare in un secondo momento, ma è difficile da secondo in classifica e finalista di Europa League diventare campione d’Italia e semifinalista di Champions League. Secondo me è un discorso mentale, di giocarsi la domenica e il mercoledì tutto. Probabilmente il prossimo step, se questo campionato lo vince l’Inter, è affrontare il martedì e mercoledì con un’altra forza. La Champions League ha dimostrato che, dalla prima partita del girone, se non sei al 100% soffri».