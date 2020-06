Cambiasso: “Inter, i problemi col Sassuolo nascono da prima. Scudetto…”

Per Cambiasso l’Inter ha pareggiato col Sassuolo anche per problemi trascinati dalla partita precedente. L’ex centrocampista, ospite di “Sky Calcio Club”, spiega le difficoltà della squadra di Conte.

LE PARTITE VANNO CHIUSE! – Il messaggio di Esteban Cambiasso è chiaro, tanto da discolpare Antonio Conte per la formazione di mercoledì: «Era obbligato a farla. Aveva infortuni e gente che arrivava da altri infortuni, quindi un po’ si è trovato a farla questa formazione. Secondo me i problemi dell’Inter col Sassuolo nascono dalla partita prima: questo è un punto per me fondamentale, se giochi ogni tre giorni. Se è una partita da 5-0 non puoi trascinartela fino al 95′. Lì ti porti problemi per la prossima: le squadre che riescono a tenere il ritmo ogni tre giorni dipendono anche da quello, sai che al 60′ ce l’hai in mano. È diverso dal dover lottare, sia con le gambe sia con la testa, fino al 95′. Secondo me un po’ dei problemi che l’Inter ha avuto col Sassuolo sono nati dalla partita con la Sampdoria. Lotta per lo scudetto? Secondo me se l’Inter esce non è per il pareggio col Sassuolo, ma perché chi è davanti vince e vince. È la Juventus che vince, quindi ci sono meno giornate e diventa molto più difficile».