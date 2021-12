Cambiasso: «Inter, primo posto fino all’ultimo. Percorso di crescita»

Esteban Cambiasso è intervenuto negli studi di Sky Sport in qualità di opinionista. L’ex centrocampista dell’Inter ha fatto un bilancio sulla Champions League disputata dai nerazzurri e più in generale sul momento attuale del calcio italiano.

PERCORSO DI CRESCITA – Esteban Cambiasso ha fatto un bilancio sulla Champions League dell’Inter e più in generale delle squadre italiane: «L’Inter ha passato il turno giocandosi il primo posto fino all’ultimo. Sono d’accordo che il calcio italiano abbia bisogno di un percorso di crescita, ma bisogna vedere se siamo nel percorso. Per crescere bisogna avere umiltà, ma bisogna capire se ci si accontenta di questo livello o si vuole fare un passo in avanti».