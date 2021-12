Cambiasso: «Inter di personalità! Le sostituzioni di Inzaghi? Ecco il motivo»

Cambiasso dopo Real Madrid-Inter da Madrid per Sky Sport ha commentato la partita, soffermandosi in particolare sulle sostituzioni di mister Simone Inzaghi.

IL COMMENTO – Esteban Cambiasso parla così di Real Madrid-Inter: «I cambi di Simone Inzaghi? In tutte le partite ravvicinate l’allenatore deve pensare a più di una partita. L’infortunio di Joaquin Correa, Edin Dzeko che ha giocato tante partite, penso che lui abbia capito che non c’era tanto da fare. Nel primo tempo l’Inter ha giocato con personalità e a Milano si portano questo, la personalità c’è stata! La qualità del centrocampo del Real Madrid ha fatto la differenza».

IL MADRID – Cambiasso dice la sua riguardo il giudizio degli spagnoli in merito al gioco del Real Madrid: «Spagnoli poco soddisfatti? L’Inter nei primi quindici minuti giocava alto e il Real Madrid non è abituato a dover giocare con il baricentro basso e soffrire. Alla fine come ha detto bene Carlo Ancelotti (vedi articolo) la cosa più importante è vincere».