Cambiasso: «Inter, partita logica! Inzaghi ha letto bene la gara»

Esteban Cambiasso ha commentato così lo 0-0 dell’Inter sul campo del Porto. Risultato che regala alla squadra di Inzaghi i quarti di finale di Champions League

LOGICA – Queste le parole di Cambiasso: «Una partita molto logica. Nel primo tempo l’Inter non ha voluto giocare nell’area di rigore, ha cercato di pressare in su. Poi il Porto ha iniziato a spingere e poi alla fine è finita con la fortuna. Unas squadra che ha dimostrato di essere matura. Inzaghi? Non ha voluto stravolgere la partita, con l’ingresso di D’Ambrosio poteva spostare Darmian sulla sinistra, ma ha letto bene la partita»