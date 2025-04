Cambiasso: «A Barcellona l’Inter ha lanciato un segnale. Come sarebbe andata se…»

Barcellona-Inter finisce con un pirotecnico 3-3. La semifinale di ritorno a Milano sarà tutta da giocare. Esteban Cambiasso, su Sky Sport, ha espresso la sua opinione sul match di Champions League giocato questa sera in Spagna.

PAREGGIO – L’Inter strappa un pareggio d’oro in casa del Barcellona nella semifinale di andata di Champions League. Finisce con un ampio pareggio, per 3-3, tra i nerazzurri e i blaugrana. Esteban Cambiasso ha analizzato la gara dei campioni d’Italia: «L’impatto dell’Inter è stato molto positivo. Thuram e Dumfries stanno facendo una stagione eccellente. Questo momento negativo si è presentato senza questi due giocatori. I venti minuti finali con la Roma avevano dato un po’ la speranza. Pensando a Dumfries, e in più aggiungendo Thuram, il rimpianto è questo secondo tempo giocato dall’Inter senza Lautaro Martinez a causa di un infortunio. Chissà come sarebbe andato con Lautaro Martinez in campo».

L’Inter gioca e a tratti mette in grande difficoltà il Barcellona

QUALCHE RAMMARICO – L’Inter pareggia nella semifinale giocata contro il Barcellona divorandosi molte occasioni da rete soprattutto nel secondo tempo: «Qualche rammarico c’è, ma il risultato è quello che è, va bene così. Bisogna essere contenti per quello che si è raggiunto. Avrei firmato per il pareggio. Anzi, avrei preferito maggiormente un 3-3 che uno 0-0. Questo è un segnale che l’Inter può farle male. L’unica cosa che al momento preoccupa è il discorso Lautaro Martinez». Il ritorno a San Siro sarà tutto da giocare e da vivere.