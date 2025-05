Cambiasso spinge: «Inter, non sei l’unica tesa! Devi pensarla così»

Prima di Psg-Inter non può mancare la carica di Esteban Cambiasso, un uomo che sa bene come si conquista una finale di Champions League. Lo stesso ha fatto l’altro grande ospite nerazzurro di Sky Sport, Walter Samuel.

OBBLIGHI COMUNI – Esteban Cambiasso, intervenuto su Sky Sport in collegamento dal prato dell’Allianz Arena, dichiara prima di Psg-Inter: «È una serata molto particolare, si vive in maniera diversa da tutte le altre. È vero che le finali sono sempre particolari ma è anche vero che le finali sono 50% e 50% e anche l’avversario ha l’obbligo di doversela conquistare. Cosa che magari ha più peso nelle partite di campionato, se sei l’Inter hai tutto il peso di vincere le partite e le altre si accontento con un risultato inferiore».

Cambiasso nel pre partita di PSG-Inter per la finale di Champions League

FATTORE TENSIONE – Esteban Cambiasso conclude, cercando di sostenere l’Inter così: «Alla fine è vero che dentro stai pensando a quello che stai vivendo, ma io vorrei che i giocatori pensassero anche a quella che è la tensione dell’avversario che devono conquistarsi anche loro il trofeo. Per vincere la Champions League bisogna fare qualcosa in più degli altri, non basta fare quello che fai di solito».