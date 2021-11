Cambiasso: «Inter, non avere paura. Lautaro Martinez? Più tranquillo»

Esteban Cambiasso su Sky Sport nel pre Inter-Shakhtar Donetsk ritiene che per passare il turno l’Inter deve giocare con personalità. Una battuta su Lautaro Martinez

PERSONALITÀ − Cambiasso commenta il momento dei nerazzurri e di Lautaro Martinez: «Secondo me, c’è un solo imperativo: non avere paura. Vincere pensando a vincere senza fare grandi calcoli perché l’Inter giocando come sta facendo in questo momento può passare il turno facilmente. La maglia dell’Inter fa pressione, bisogna convivere con quella. È una maglia che l’obbligo te lo fa pesare, Lautaro Martinez è un ragazzo che agisce bene a questo e lo ha dimostrato domenica. Di sicuro, sarà più tranquillo».