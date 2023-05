Cambiasso: «Inter-Milan, una la chiave tattica! Lukaku è carico»

Esteban Cambiasso, in collegamento con Sky Sport dal prato di San Siro, ha parlato di Inter-Milan fra poco in campo per il ritorno delle semifinali di Champions League.

TATTICA – Queste le parole di Cambiasso: «Protagonisti? Avrei voglia di giocare il Derby. Io questa sera penso che saranno fondamentali gli esterni, i quinti. La loro altezza sarà fondamentale: se riusciranno a stare alti l’Inter farà la partita che deve fare, aggredire il Milan. Se giocano più bassi i rossoneri faranno la partita che vogliono. Sono loro la chiave tattica. Lukaku? Lo vedo carico, i ragazzi hanno voglia di giocare. Questa è una possibilità reale, visti i cinque cambi crea una motivazione in più per chi non parte dall’inizio. Il belga è un giocatore dalla panchina da cose importanti per l’Inter, oggi gli interisti si aspettano che non debba essere lui a risolverla».