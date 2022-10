Cambiasso: «Inter la mia anima, sicuro della vittoria. Inzaghi forte perché…»

Cambiasso elogia la sua Inter dopo il passaggio del turno in Champions League. L’ex calciatore, opinionista di Sky Sport 24, ha qualcosa da dire in merito al lavoro di Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni nello studio di “Champions League Show”.

PUNTO DI FORZA – Esteban Cambiasso non può che essere felice per la sua Inter, che torna agli ottavi di Champions League per il secondo anno consecutivo. L’ex calciatore esprime la sua opinione nello studio di Sky Sport 24: «La mia anima è nerazzurra. Ero convinto che oggi l’Inter avrebbe portato a casa la vittoria. I messaggi che erano arrivati dal doppio confronto con il Barcellona (vedi articolo) non lasciavano tanta speranza ai catalani. Anche se si sono riuniti prima pensando che questa vittoria non arrivasse. Nel momento più difficile dell’Inter è riuscita a compattare la squadra. Il merito è di Simone Inzaghi, dei giocatori e dei leader. Da questa compattezza sono venute fuori bellissime prestazioni e buoni risultati dell’Inter. La forza di Inzaghi è stata quella di essere forte nel momento di difficoltà. Fase che tutti gli allenatori hanno vissuto. Lui ha creduto nel suo lavoro e nel suo gruppo. Oggi merita di vivere questa realtà». Tante parole di stima quelle pronunciate da Cambiasso, nella trasmissione “Champions League Show”, per l’allenatore dell’Inter.