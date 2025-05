Cambiasso: «L’Inter lotta, soffre. La generosità vale la finale»

L’Inter centra, con cuore e forza, la sua seconda finale di Champions League nel giro di due anni. Esteban Cambiasso, su Sky sport, esprime tutta la sua gioia per questa fantastica partita.

PARTITA FANTASTICA – Esteban Cambiasso si è espresso così dopo Inter-Barcellona, una partita infinita: «È stata una partita fantastica. San Siro è stata una bolgia. Ha letteralmente trascinato i nerazzurri. Lo stadio ha trasmesso emozioni incredibili e lo fa se vede in campo che i giocatori danno l’anima. I tifosi si rispecchiano nei giocatori che lottano e combattono su ogni pallone sul rettangolo di gioco».

L’Inter raggiunge la finale meritatamente

GENEROSITÀ – L’Inter getta il cuore oltre l’ostacolo e vince una semifinale probabilmente tra le più belle di sempre. L’ex centrocampista argentino, nel post match, era visibilmente commosso dalla vittoria e dalla generosità mostrata dai nerazzurri: «A proposito di generosità, Taremi è entrato bene. Si è messo come centrocampista sinistro ad aiutare e a raddoppiare la copertura su Yamal. Tanta grinta spesa per la squadra. Ha recuperato alcuni palloni importanti, ha allungato la squadra in momenti decisivi.».