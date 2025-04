Cambiasso: «L’Inter è tra le grandi d’Europa con cuore e coraggio!»

Inter-Bayern Monaco finisce in pareggio ed i nerazzurri guadagnano, con merito, l’accesso alle semifinali di Champions League. Su Sky, Esteban Cambiasso, esprime la sua opinione sull’Inter di questa sera.

CORAGGIO – L’Inter ha eliminato il Bayern Monaco meritatamente, in una serata di lotta, grinta e sofferenza. L’Inter si metterà a tavola con le 4 più forti di Europa. Esteban Cambiasso analizza la vittoria europea dei meneghini: «All’inizio l’Inter ha sofferto un po e il Bayern ha giocato meglio. C’era un po nell’aria la possibilità che potesse fare un gol. Poi c’è stata una grandissima reazione dopo il gol del Bayern. I nerazzurri hanno dimostrato tante cose per passare il turno, tra queste il coraggio. All’inizio sembrava accontentarsi poi ha iniziato a giocare. Alla fine sempre la sofferenza con le squadre tedesche che appena cali un po trovano il pareggio. Un po di sofferenza ci sta per il livello di queste partite».

L’Inter ha dimostrato coraggio contro il Bayern Monaco

REAZIONE – La Beneamata esce vittoriosa dal doppio confronto contro i tedeschi. Cambiasso continua a parlare della grande stagione della squadra di Simone Inzaghi: «I campioni d’Italia da questo confronto ne escono felici, senza infortuni ad esempio. Tra 4 giorni c’è da affrontare una grande squadra in campionato, poi la settimana prossima una semifinale di coppa Italia. Esce bene l’Inter. Prende sempre più consapevolezza. Ha eliminato una squadra che era tra le favorite per la vittoria finale della Champions. Il Bayern ci credeva in casa sua. Sono una squadra molto forte. Non ha sofferto più di tanto. All’andata hanno saputo gestire e soffrire. Al ritorno hanno saputo reagire».