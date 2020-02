Cambiasso: “Inter in Europa League? Se non dichiarato...

Cambiasso: “Inter in Europa League? Se non dichiarato battaglia è altra”

Cambiasso non è molto convinto che l’Inter voglia onorare al 100% l’Europa League. L’ex centrocampista, ospite di “Champions League Show” su Sky Sport, ha parlato dell’impegno dei nerazzurri in casa del Ludogorets alle ore 18.55.

TESTA ALTROVE – Per Esteban Cambiasso le due italiane preferiranno pensare alla Serie A, anziché all’Europa League: «Credo che, se non è dichiarato, la guerra delle due squadre sia la battaglia nel weekend (Inter-Sampdoria e Roma-Lecce domenica, ndr). La Roma è a sei punti dal quarto posto dell’Atalanta, che col risultato col Valencia essendo ottimisti spenderà energie più avanti, quindi penso che il pensiero principale sia lì. L’Inter la stessa cosa, nonostante questo andare avanti e vincere fa sempre bene. Dà buon umore a tutti, anche a quelli che hanno meno spazio: speriamo che sia un bel giovedì. Qual è il turno in cui smetti di snobbare l’Europa League? Per me è la semifinale».