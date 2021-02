Cambiasso: «Inter e Real Madrid, c’è una differenza che spiega tanto»

Esteban Cambiasso

Esteban Cambiasso, ex calciatore dell’Inter e opinionista di “Sky Sport”, ha riportato un curioso retroscena, mettendo a confronto le due esperienze con i nerazzurri e con il Real Madrid

SCHIERAMENTI – Mancano pochi minuti al calcio d’inizio degli ottavi di finale di Champions League. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è impegnata in una gara storica contro il Real Madrid. Ospite negli studi di “Sky Sport”, Esteban Cambiasso ha presentato la partita svelando un curioso retroscena, e mettendo a confronto alcuni aspetti tecnico-organizzativi di Inter e Real Madrid: «Attenti a dare per morti i ragazzi di Zinedine Zidane: i blancos hanno tante assenze, è vero, ma la rosa è davvero profonda. In più, c’è un aspetto che mi colpì tantissimo, quand’ero calciatore e passai dal Real Madrid all’Inter. In Spagna, quando facevamo esercitazioni di possesso palla, correvano maggiormente i calciatori che dovevano gestire la palla. All’Inter, invece, era esattamente il contrario». Un’affermazione che dice parecchio su due modi totalmente diversi di intendere il calcio.