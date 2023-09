Cambiasso: «Inter, i cambi fanno la differenza! La Real Sociedad li ha subiti»

Serata storta per l’Inter di Inzaghi, che solo verso gli ultimi minuti di gara riesce a riagguantare il risultato. Cambiasso analizza la partita di Champions League su Sky Sport 24.

COME SAREBBE ANDATA – Esteban Cambiasso esprime la propria opinione su quanto fatto vedere dall’Inter nel primo match europeo della stagione. Nel salotto di Sky Sport 24 l’ex nerazzurro dichiara: «Noi avevamo molto presente la Real Sociedad. La partita che hanno fatto nel weekend contro il Real Madrid è stata quasi identica a quella di stasera. Sono partiti più forti, hanno dominato e poi sono calati. Oggi cinque cambi fanno la differenza: se quelli che riesci a mettere tu sono forti come quelli che erano in campo e gli avversari no fa la differenza. Credo che la Real Sociedad ha subito questo. L’Inter poteva fare qualcosa in più all’inizio. Rimane quella sensazione che se la partita fosse durata 5 o 10 minuti in più l’avrebbe vinta. Il gol? Lautaro Martinez non è stato fortunato ma è andato a cercarsi la fortuna».