Cambiasso avvisa l’Inter: «Bayer Leverkusen, uno su tutti da limitare!»

Mentre vengono diramate le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Inter, Esteban Cambiasso analizza quelle che potrebbero essere le difficoltà sul campo per i nerazzurri.

IDENTITÀ – Poco prima dell’inizio di Bayer Leverkusen-Inter Esteban Cambiasso dà un consiglio alla formazione di Simone Inzaghi. Ospite nel pre partita dello studio di Sky Sport 24, l’ex nerazzurro e ora opinionista dichiara: «Questa sarà una partita difficile, al di là del fatto che la squadra tedesca può avere delle assenze pesanti per via degli infortuni. Ma è una squadra che ha un’identità precisa, che vuole giocare sempre il pallone. Quello ti toglie momenti di gioco e il gioco che l’Inter vuole fare il Bayer Leverkusen riesce a dominarlo». Cambiasso, poi, entra nel dettaglio, individuando il calciatore che potrebbe causare più problemi all’Inter.

Bayer Leverkusen-Inter, Cambiasso spiega le insidie!

NESSUNA SORPRESA – Esteban Cambiasso prosegue sul match di Champions League: «Secondo me limitare Granit Xhaka può essere fondamentale per l’Inter perché è un giocatore che fa girare tutta la squadra intorno a sé. Hanno un’identità di possesso, che è un po’ quello che ha fatto Xabi Alonso tutta la vita da calciatore e cerca di riproporlo lì. Penso che la vittoria dell’Atalanta oggi non sarebbe una sorpresa mondiale e il Bayer Leverkusen è riuscito a mettersi anche in quella condizione. Vincere con chiunque non è una sorpresa per nessuno: sono meriti molto grandi di due allenatori». Questo il pensiero espresso dall’ex calciatore nerazzurro, intervenuto a pochissimo dal fischio d’inizio della sfida alla BayerArena in Germania fra Inter e Bayer Leverkusen.