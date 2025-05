Cambiasso: «Inter-Barcellona: adrenalina e un San Siro infuocato»

Inter-Barcellona è la grande notte che tutto il mondo interista aspettava. Esteban Cambiasso, su Sky Sport, esprime la sua idea sulla gara di questa sera.

EMOZIONE – Inter-Barcellona è la serata che tutti gli interisti ad inizio stagione speravano di vivere. Una gara adrenalinica da vivere tutta di un fiato. A tal proposito, Esteban Cambiasso si è espresso così prima della partita: «La prima cosa da dire è che è stata una lunga attesa. Ovviamente sale l’adrenalina. Si pensa cosa potrebbe accadere. Ogni 5 minuti si cambia idea perché cosi è il calcio. Prima pensiamo una giocata, poi un’altra. A livello di atmosfera e di emozioni è difficile trovare un posto migliore».

Inter-Barcellona è una sfida ricca di campioni

UOMO CHIAVE – L’Inter a San Siro cercherà con le sue caratteristiche cercherà di mettere in difficoltà il Barcellona. Secondo il centrocampista argentino uno degli uomini chiave potrà essere Hakan Çalhanoğlu: «Il ragazzo non ha avuto la continuità avuta l’anno scorso. È stato per un certo periodo fuori. In quella zona del campo ha bisogno di un po di rodaggio. Le qualità le ha. Sarà lui l’uomo chiave a dettare i tempi di gioco. Attraverso i suoi palloni potrà cambiare gioco con lanci lunghi e mettere in difficoltà i giocatori del Barcellona. I blaugrana avranno la difesa molto alta, e le fasce dell’Inter con Dimarco e Dumfries potrebbe essere le armi a disposizione dell’Inter che potrebbero essere innescate proprio da Çalhanoğlu».